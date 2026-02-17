İhlas Haber Ajansı
Bağcılar'da 4 katlı fabrikada korkutan yangın
İstanbul Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina büyük maddi hasar aldı.
Bağcılar'da 4 katlı fabrikada korkutan yangın
İstanbul Bağcılar'da bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan ve binanın zemin ile birinci katında hasara yol açan yangın, can kaybı veya yaralanma olmadan kontrol altına alındı.
- İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- Yangın kısa sürede binanın birinci katına da sıçradı.
- İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın zemin ve birinci katında hasar oluştu.
- Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YOĞUN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINDA
Yangın kısa sürede binanın birinci katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle fabrikanın zemin ve birinci katında hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, alevleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
