İstanbul Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina büyük maddi hasar aldı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOĞUN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINDA

Yangın kısa sürede binanın birinci katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle fabrikanın zemin ve birinci katında hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, alevleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

