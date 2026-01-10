Grönland üzerinden Rusya ve Çin’i açıkça hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un bu konuda geri adım atmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın geleceğine ilişkin açıklamalarıyla uluslararası gündemin merkezine oturdu. Washington’da yaptığı değerlendirmelerde Rusya ve Çin’e dikkat çeken Trump, Grönland konusunda ABD’nin mutlaka bir adım atacağını söyledi.

Rusya ya da Çin’i Grönland’da görmek istemediklerini söyleyen Trump, “Eğer biz adım atmazsak Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek. Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz” dedi. Trump, Grönland için geri adım atmayacaklarını açıkça dile getirdi.

“KOLAY YOLDAN OLMAZSA ZOR YOLDAN”

Trump, Grönland’ın ABD topraklarına katılmasıyla ilgili soruya net cevap verdi. “İsteseler de istemeseler de Grönland konusunda bir adım atacağız. Kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız” diyen Trump, tercihlerinin anlaşma olduğunu ancak bunun mümkün olmaması halinde farklı yolların devreye gireceğini söyledi.

"RUSYA VE ÇİN'E İZİN VERMEYECEĞİZ"

Grönland çevresinde Rus ve Çin askeri varlığının arttığını öne süren Trump, “Rus muhripleri, Çin muhripleri ve Rus denizaltıları her yerde. Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Danimarka’ya da mesaj veren Trump, "500 yıl önce bir gemi yanaştırmak, oranın sonsuza kadar sizin olduğu anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA’DA PETROL HAMLESİ: “KİM GİRECEK BİZ KARAR VERECEĞİZ”

Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıda Venezuela’yı da gündeme taşıdı. Venezuela’nın devasa petrol rezervlerine dikkat çeken Trump, “Hangi petrol şirketlerinin ülkeye gireceğine, hangilerine izin verileceğine biz karar vereceğiz” dedi. ABD’nin Venezuela petrolünün 50 milyon varile kadar olan kısmını rafine edip satmaya hazır olduğunu söyledi.

“MADURO GİTTİ, YENİ DÖNEM BAŞLADI”

Trump, Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’da yeni bir sürecin başladığını savundu. “Maduro’nun sahneden çekilmesi hem Venezuela hem ABD için inanılmaz bir geleceğin kapısını açtı” diyen Trump, Venezuela’nın artık istikrara kavuştuğunu iddia etti.

"ÇİN VE RUSYA VENEZUELA’DA OLMAYACAK"

ABD’nin harekete geçmemesi halinde Venezuela’da Çin ya da Rusya’nın etkin olacağını söyleyen Trump, “Onlara açıkça söyledim, orada olmanızı istemiyoruz” dedi. Buna rağmen Çin ve Rusya’nın ABD’den petrol satın alabileceğini de ekledi.

İRAN MESAJI: YAKINDAN İZLİYORUZ

Trump, İran’daki protestoları da gündeme getirdi. Bazı şehirlerde kontrolün halkın eline geçtiğini söyleyen Trump, “Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna karşılık vereceğimizi söyledim” dedi. Bu karşılığın sahaya asker göndermek anlamına gelmeyebileceğini de ifade etti.

SURİYE DEĞERLENDİRMESİ: "BAŞARILI OLUYORLAR"

Suriye’deki gelişmelere de değinen Trump, çatışmaların sona ermesini istediğini söyledi. PKK/YPG ve Suriye yönetimi arasındaki gerilime işaret eden Trump, “Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da başarılı olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

