Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında 3 tırın çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

ARAÇLAR YANDI

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası