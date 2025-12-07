Türkiye Gazetesi • Gaziantep
TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında 3 tırın çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.
Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
ARAÇLAR YANDI
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
