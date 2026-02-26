Marka meraklısı hırsız! Umduğunu bulamayınca çiçek çaldı
Konya’da bir apartmana giren hırsız, önce ayakkabıların markalarını kontrol etti, sonra ayakkabıları bırakıp, dolabın üzerinde bulunan süs çiçeğini aldı. Çiçeği kaybolan ev sahibi, gerçeği kamera görüntülerini izlediğinde fark etti.
- Konya'da bir şüpheli, apartman dairesi önüne geldi.
- Daire önündeki ayakkabıların markalarını tek tek inceledi.
- Ayakkabıları beğenmeyince, dolap üzerindeki süs çiçeğini aldı.
- Olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
- Mağdur, maddi zararı olmaması nedeniyle şikayetçi olmadı.
Konya’da yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir apartmana giren şüpheli, dairenin önünde bulunan ayakkabıların tek tek markalarını kontrol etti, beğenmeyince ise bambaşka bir şey yaptı.
TEK TEK İNCELEDİ
Gültepe Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada yaşayan Mehmet Deveci’nin eşi kapının önünde bulunan süs çiçeğinin olmadığını söyledi. Çiçeği kimin aldığını merak eden Deveci, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
SÜS ÇİÇEĞİNİ ÇALDI
Görüntülerde sabah saatlerinde bir şüphelinin daire önüne gelerek ayakkabıların markalarını tek tek kontrol ettiği, beğenmemesi üzerine ayakkabıları bırakıp dolap üzerindeki çiçeği alarak uzaklaştığı görüldü.
“İYİ NİYETLİ HIRSIZ BIRAKIP GİTMİŞ”
Mehmet Deveci, maddi zararının olmaması nedeniyle şikayetçi olmadı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Deveci, şunları söyledi: Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktım. Bir süre sonra eşim aradı, 'çiçek yok kim aldı ki' diye sordu. Ben de 'çocuklar almıştır' dedim. Merak ettim, güvenlik kamerasını açtığımda bir kişinin daire önüne geldiğini, ayakkabıları kontrol ettiğini, markalarını beğenmemesi üzerine çiçeği alıp gittiğini gördüm. Güvenlik kamerasını fark etmemiş. Bizim ayakkabılar marka olmadığı için iyi niyetli hırsız bırakıp gitmiş. Sosyal medyada falan karşılaşıyorduk garip geliyordu ama başımıza gelince farkına vardık. Maddi manevi bir değeri yok ama emniyetimiz önlem alırsa seviniriz.