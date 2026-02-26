Düşen faizler, jeopolitik riskler ve doların değer kaybetmesi gibi faktörlerle altın, bu yıla da hızlı başladı. İsviçreli kıymetli metaller şirketi MKS PAMP’ın Araştırma Başkanı Nicky Shiels ise, altının geçmişteki boğa piyasalarında gözlemlenen performansını yansıtmak zorunda kalması halinde, bunun, ons fiyatında 6.750 dolara işaret ettiği yorumunda bulundu. Nicky Shiels, altını destekleyen faktörlerin bu sefer daha farklı olduğunu da belirtti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda ons altın fiyatında son günlerde 5.000 doların üzerinde konumlanma eğilimi dikkat çekerken, 2026 yılında hedef fiyatlarla ilgili yeni tahminler de gelmeye devam ediyor.

İsviçreli kıymetli metaller şirketi MKS PAMP’ın Araştırma Başkanı Nicky Shiels, son değerli metaller raporunda, 50 yıllık süreçte 5 altın boğa piyasasını inceleyerek önemli çıkarımlarda bulundu.

Kıymetli metallerdeki fiyat artışları; genellikle düşen faiz oranları, jeopolitik istikrarsızlıklar, ekonomik belirsizlikler ve doların değer kaybetmesi gibi temel faktörler tarafından destekleniyor.

BU SEFERKİ DAHA FARKLI…

Ancak Nicky Shiels, bu seferki döngünün farklı olduğunu belirterek, “Mevcut makro ortam birkaç önemli yapısal değişimle şekilleniyor. Küresel mali kırılganlık riski daha büyük. ABD'de siyasi kutuplaşma daha derin, servet eşitsizliği artıyor ve Çin, geçmişteki ABD rakiplerinden çok daha büyük bir ekonomik güç haline geliyor” tespitlerinde bulunarak; bu ortamda altının, faiz oranlarıyla olan geleneksel ilişkisini giderek kırdığına ve mevcut sisteme karşı “bir korunma aracı” haline geldiğine dikkat çekiyor.

YÜKSEK TALEP ETKİSİ

Merkez bankalarının düzenli alımlarının altında “yüksek taban fiyatlarını” etkin şekilde desteklediğine değinen Shiels, aynı zamanda perakende (bireysel yatırımcı) tarafında da güçlü fiziksel talebe dikkat çekti. Altın yatırımlarının kurumsal yatırımcılar tarafından yeterince yapılmadığını da belirten Shiels, gelecekte ABD dolarının daha fazla zayıflaması halinde, bunun, altında fiyat artışlarını tetikleyebileceğini söyledi.

YENİ HEDEF FİYAT GELDİ

Nicky Shiels, altındaki mevcut yükseliş döngüsünün 39 aydır devam ettiğini, ons fiyatının %200'den fazla arttığını ve dolar endeksinin de %-13 düştüğünü belirterek, "Tarihsel standartlara göre bu gerçekleşmeler, bir döngü ortası performansı gösteriyor” dedi.

Altının geçmişteki boğa piyasalarında gözlemlenen ortalama döngü performansını yansıtmak zorunda kalması halinde ise, bunun ons fiyatında 6.750 dolara işaret ettiği yorumunda bulundu.

ALTIN NE ZAMAN DURUR?

Altının yükselişini frenleyebilecek gelişmelere de değinen Shiels; jeopolitik risklerde iyileşme, doların güçlenmesi ve ABD mali politikasında siyasi bir değişim yaşanmasının, sarı metal için olumsuz olabileceği uyarısında bulundu.

Ons fiyatı bu yıl ocak ayında 5.602 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası