2026 yılının başından itibaren altın, gümüş ve borsada çift haneli primler, BES havuzundaki birikimleri de yeni rekor seviyeye taşıdı. 24 Şubat itibarıyla BES havuzunda biriken fon tutarı 2 trilyon 515,3 milyar TL ile yeni zirveye ulaştı. Sistemdeki fonların yaklaşık yüzde 60’ının altın, gümüş ve borsa yatırımında olması, BES havuzunun 2,5 trilyon barajını da hızla aşmasını beraberinde getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Finansal yatırım enstrümanlarının gösterdiği performans, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) fonu tutarının da her geçen gün yükselmesine destek oluyor.

2026 yılının başından itibaren altın fiyatlarındaki prim, 26 Şubat 2026 itibarıyla %20’ye ulaştı. Gümüş ise aynı dönemde %25’e yakın yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise 25 Şubat kapanışı itibarıyla %22,63 oranında artış sergiledi.

BES’TE YENİ REKOR

Yatırım araçlarında kısa sürede gerçekleşen bu primlerle birlikte (24 Şubat itibarıyla) BES havuzunda biriken fon tutarı 2,5 trilyon TL’yi aştı. Gönüllü BES tarafında toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 375 milyar TL olurken, bu rakam OKS tarafında 140 milyar 300 milyon TL’yi buluyor. Böylece toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 515,3 milyar TL olarak gerçekleşiyor. Bu rakam, aynı zamanda yeni bir rekora da işaret etti.

ALTIN-GÜMÜŞ FAKTÖRÜ

BES fonları içinde altın ve gümüş yatırımlarından oluşan “Kıymetli Madenler” fonları, son durumda %43,36 ile en yüksek ağırlığa sahip. “Kıymetli Madenler” fon büyüklüğü ise BES havuzunda 1 trilyon 85 milyar TL’lik bir büyüklüğü temsil ediyor.

HİSSE SENETLERİ İKİNCİ

Öte yandan hisse senedi fonları ise %15,94 ile ikinci sırada bulunuyor. BES havuzunda borsa yatırımlarının rakamsal büyüklüğü yaklaşık 399 milyar TL’ye ulaştı.

“Kamu İç Borçlanma Araçları” sistemde %11,09 ile üçüncü, “Fon Katılma Payları” %6,81 ile dördüncü ve “Yabancı Menkul Kıymetler” de %5,06 ile beşinci sırada yer alıyor.

KAÇ KATILIMCI VAR?

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre 24 Şubat itibarıyla gönüllü BES kapsamındaki katılımcı sayısı 10 milyon 191 bin 302 kişi oldu.

Otomatik Katılım Sisteminde ise aynı tarih itibarıyla 7 milyon 736 bin 284 kişi bulunuyor.

KRİTİK DİRENÇ KIRILDI

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, havuda biriken fon tutarının 2,5 trilyon TL barajını aştığını belirterek, “Böylece yeni bir direnç de kırılmış oldu. Havuzdaki birikimlerin %43'ü altın ve gümüş cinsi yatırımlarda, %16'sı hisse senetlerinde, %11'i TL cinsi kamu borçlanma araçlarında değerlendiriliyor” diyerek, sistemdeki altın oranının bu kadar yüksek olmasının getiri açısından havuzu desteklediğini belirtiyor.

