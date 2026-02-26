Teknoloji devi Xiaomi, Çin'de gerçekleşen trajik bir kaza ve sonrasında ortaya çıkan raporlarla sarsıldı. Ekim 2025'te gerçekleşen kazanın raporları ortaya çıktı. Yüksek hızlı bir çarpışma sonrası aracın elektrik sisteminin devre dışı kalması, kapıların kilitli kalmasına ve sürücünün kurtarılamaması neden oldu.

Çin'in Chengdu şehrinde meydana gelen Xiaomi marka aracın kaza ve yangın olayına ilişkin soruşturma sonuçları açıklandı. Çin dergisi Caixin'in elde ettiği adli tıp raporlarına göre, çarpışma anında araç saatte 203 km hızla ilerliyordu ve elektriğin kesilmesi sonucu kapılar açılmadığı için sürücü araçtan kaçamadı.

13 Ekim 2025'te meydana gelen olayda, alkollü araç kullandığı tespit edilen 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Xiaomi marka aracın başka bir araçla çarpışması, ardından orta refüjü geçmesi ve alev almasıyla gerçekleşti.



Güvenlik uzmanlarına göre en dikkat çeken ayrıntı, çarpışmanın ardından sistemin elektriğinin kesilmesi ve kapı kolu açma fonksiyonunun devre dışı kalması. Hızla alev alan araçtan sürücüyü kurtarmaya çalışan görgü tanıkları tüm çabalara rağmen kapıların içeriden veya dışarıdan açılmadığını belirtti.

Kaza raporu ortaya çıktı! Kaza sonrasında elektrikli aracın kapıları açılmadı, sürücü yanarak öldü

ÇİN’DE GİZLİ KAPI KOLLARI DÖNEMİ BİTİYOR

Çin hükümeti, özellikle elektrikli araçlarda yaygınlaşan ve tamamen elektrik destekli çalışan gizli kapı kollarını 1 Ocak 2027’den itibaren yasaklayacağını duyurdu. Buna göre 3,5 tona kadar binek araçlarda hem dışarıda hem içeride, manuel olarak da açılabilen kapı kolları zorunlu hale getirilecek. Bu mekanik sistemler, elektrik kesintisi veya çarpışma sonrası kapıların açılamadığı durumlarda yolcuların ve kurtarma ekiplerinin daha hızlı müdahale etmesini sağlamak için getiriliyor.

Yeni standartlarla birlikte araçların dış kapı kolları belirli bir el kavrama boşluğu ve iç tarafta manuel açma kolunun net şekilde görünür, işaretlerle yeri belirlenmiş ve erişilebilir olması gibi şartlar getirilecek.

KARARIN NEDENİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Bu düzenlemeler, sadece tasarımı değil aynı zamanda aracın acil durum performansını doğrudan etkileyen bir güvenlik yaklaşımı olarak değerlendiriliyor.

Gizli kapı kollarının elektriksel arızalarla çökmesi veya güç kaybı sonrası işlevini yitirmesi nedeniyle bazı kazalarda kapıların açılamadığı ve kurtarma çalışmalarının zorlaştığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Özellikle bazı çarpışma vakalarında kurtarma ekiplerinin elektronik kapı sistemleri nedeniyle müdahalede gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ETKİ OLUŞTURABİLİR

Yasak, ilk etapta elektrikli araçlarla sınırlı tutulsa da yeni düzenlemenin tasarımsal etkileri daha geniş olabilir. Çünkü Çin, dünyadaki en büyük otomobil pazarı ve aynı zamanda önemli bir üretim merkezi konumunda. Bu nedenle üreticiler, aynı platformu farklı pazarlarda da kullanmak üzere kapı kolu tasarımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu da saklı kapı kolu trendinin küresel ölçekte azalmasına yol açabilir.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni düzenlemelere göre kural 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek, ancak Çin'de satış onayı almış ve piyasaya sürülmek üzere olan araçlara tasarımlarını değiştirmeleri için Ocak 2029'a kadar süre tanındı.

Yasak hem kendiliğinden saklanıp gerektiğinde çıkan kapı kollarını hem de Tesla’da olduğu gibi bir tarafından bastırılarak ortaya çıkan tasarımları kapsıyor.

Gövde ile aynı hizada olan yarı gizli kapı kollarında ise elin girip kavrayabileceği bir alan bulunması şartı yer alıyor.

