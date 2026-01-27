Xiaomi, Türkiye’yi stratejik pazar olarak konumlandırarak akıllı telefon, giyilebilir teknoloji ve Mijia markalı akıllı ev ürünleri yatırımlarını artırırken, uzun vadeli büyüme planıyla pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle hızla büyüyen bir pazara dönüşen Türkiye, özellikle Çinli markalar açısından stratejik konumda öne çıkıyor. Yerli cep telefonu üretimi ile bu alandaki iddiasını ortaya koyan Xiaomi de giyilebilir cihazlar ve akıllı ev ürünleri ile varlığını daha güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa kendi servis hizmetini de vermeye başlayan Xiaomi yeni yılda Mijia markası ile evlere girmeye hazırlanıyor.

CEPTE İKİNCİ SIRADA

Xiaomi yatırımlarını artırıyor: Türkiye bizim için stratejik bir pazar

Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing Türkiye’nin dinamik bir pazar olduğunu belirterek, “Türkiye bizim için aynı zamanda stratejik bir pazar. Bu nedenle iş ortaklarımızla ve kullanıcılarımızla uzun vadeli bir gelişim planlıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor, uzun vadeli inisiyatiflerle buradaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye’de pazar payı açısından ikinci sıradayız. ‘Human x Car x Home’ stratejimizi temel alarak akıllı telefon pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’de amiral özellikleri uygun fiyatlı telefonlarla tüketicilere sunduklarını dile getiren Bing, “REDMI Note 15 serisinde de bu segmente pek çok amiral gemisi özelliği getirdik; mesela 100 W hızlı şarj, ters şarj ve çevrim dışı iletişim gibi. Bazı rakipler bu tür özellikleri yalnızca üst segment ürünlerinde sunuyor. Ayrıca HyperAI gibi yapay zekâ teknolojilerimizi de orta segmente getiriyoruz. Biz bunları 30 bin Türk lirasının altına taşıdığımızda, çok daha fazla tüketici bu tür teknolojilerden faydalanabiliyor” diye konuştu.

EVDE AKILLI DENEYİM

Xiaomi’nin yeni yıl sürprizi ise akıllı ev ürünleri markası Mijia oldu. İlk olarak Mijia markalı TV’leri tüketicilerle buluşturduklarını ifade eden Wang Bing şunları kaydetti: Tüm akıllı ev ürünlerimiz HyperOS ile bağlantılı çalışıyor. Böylece tüketicilere günlük yaşamlarında kapsamlı bir akıllı ev çözümü sunuyoruz. Bu yaklaşım aynı zamanda şirket stratejimizin bir parçası olan “Human x Car x Home” vizyonunu da yansıtıyor. İlk olarak insan odağında akıllı telefonlar ve giyilebilir ürünlerle başlıyoruz, ardından ev ürünleri geliyor.”

2026 TAKVİMİNDE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YOK

Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, Xiaomi markalı elektrikli otomobiller ile 2027’den itibaren Çin dışına açılacaklarını belirterek “İlk hedef pazarımız Avrupa olacak. Türkiye, bizim için en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor; bu sebeple buradaki pazarı ve elektrikli araç pazarını her zaman yakından takip ediyoruz. Pazar hazır olduğunda, elektrikli araçlarımızı Türkiye’ye getirmeyi de değerlendireceğiz. Ancak şu an için, 2026 yılı kapsamında kesinleşmiş bir plan bulunmuyor” dedi.

