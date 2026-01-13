Uzmanlar, 2050’ye kadar tarih olacak ve onların yerini alacak teknolojik gelişmeleri paylaştı. Hayatımızda uzun süredir var olan akıllı telefonlar çağı kapanırken, donör aramak ve organ beklemek tarihe karışacak. Protein kaynağı olarak ise yemeklerimizde böcek tozları görmek sıradan bir hale gelecek. İşte 24 yıl içerisinde yaşanacak en önemli teknolojik gelişmeler…

İngiliz DailyMail gazetesinin haberinde fütürist Tom Cheeswright ve astrofizikçi Dr. Alastair Reynolds, 2050 yılına kadar insanlığı kökten değiştirecek en heyecan verici teknolojik atılımları öngördü. Kulağa bilim kurgu gibi gelen üç boyutlu yazıcıyla basılmış organlar, bir uzay asansörünün inşası ve robot ev arkadaşları gibi yenilikler, yüzyılın ortasına kadar günlük hayatın bir parçası haline gelebilir. İşte 2050'de insanlığı bekleyen en çarpıcı gelişmeler...

1. ÜÇ BOYUTLU YAZICIYLA YAZDIRILAN ORGANLAR Uzmanlar, 2050 yılına kadar insanların zarar gören organlarını ve uzuvlarını üç boyutlu yazıcı kullanarak değiştirebileceğini tahmin etti. Buna göre, böbrek, karaciğer, hatta göz gibi karmaşık organlar, hastaların kendi hücreleri kullanılarak 3D biyoyazıcılarla üretilebilecek. Bu sayede organ reddi riski ortadan kalkacak ve donör bekleme süreleri sona erecek. Özel yapım retinanın da bu atılımlar arasında olması bekleniyor.

2. UZAY ASANSÖRÜ İLE YÖRÜNGEYE YOLCULUK Cheeswright ve Reynolds’a göre uzay yolculuğunun bir sonraki sınırı, dünyanın ilk uzay asansörünün inşası olacak. Bu devasa yapı, hem kargo hem de yolcuları yörüngeye taşıyacak. Uzay gemilerinden daha sessiz olacak bu yolculuk, Dünya'nın çekiminden kaçmanın sürdürülebilir bir yolunu sunacak. Yörüngeye tırmanış birkaç hafta sürecek ve yol boyunca eşsiz manzaralar yolculara eşlik edecek.

3. ROBOT EV ARKADAŞLARI KÜRESEK ÇAPTA YAYGINLAŞACAK Araştırmacılar, şu anda Japonya ve Çin’de ile halkına eşlik eden gelişmiş yapay zekâya sahip androidler ve robot ev arkadaşlarının 2050 yılına kadar küresel olarak yaygınlaşacağını söyledi. Buna göre, kompakt ve saklaması kolay tasarlanan robotlar; çamaşır yıkama, çöp çıkarma ve temizlik gibi temel ev işlerinde yardımcı olacak. Bu robotlar ayrıca arkadaşlık da sunacak.

4. AKILLI TELEFONLARIN SONU GELİYOR Cheeswright ve Reynolds, insanların günlük hayatının bir parçası olan akıllı teledonların son çağını yaşadığını öne sürdü. Buna göre, önümüzdeki 25 yıl içinde akıllı telefonların yerini, dünyayı görme ve iletişim kurma aracı olarak akıllı gözlükler alacak.Evdeki ekranlar fark edilmeyecek kadar küçülecek. TV'ler ultra yüksek çözünürlüklü netlikten ödün vermeden duvar kağıdı inceliğinde, yüzeylere boyanmış hale gelecek.

5. PROTEİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BÖCEKLERDEN SAĞLANABİLİR Uzmanlar, 2050 yılına kadar çevresel nedenlerle küresel olarak et tüketim oranının düşmeye devam edeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Buna göre böcekler, bütün olarak yenmese bile toz formunda birçok yemeğin bir parçası haline gelecek. Bu tozlar, iyi bir protein kaynağı sunarken makarna ve ekmek gibi yiyeceklere cevizimsi bir tat katacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası