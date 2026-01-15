2026 yılında iki kulvarda toplamda 3 maça çıkan Fenerbahçe, 3 maçını da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların hepsinde kalesini gole kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup eden Fenerbahçe, 2026 yılında çıktığı 3 maçı da kazandı.

2026 yılında ilk resmi maçına Adana’da Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında çıkan Fenerbahçe, maçı da 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 10 Ocak’ta ise finalde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2 golle yendi. Tedesco’nun öğrencileri bugün ise Ziraat Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0’lık skorla geçti. Fenerbahçe, bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet alırken kalesini de gole kapattı.

Kanarya’nın 2 maçında kaleyi Ederson korurken, bugün Mert Günok forma giydi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermedi.

