Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, prensip anlaşmasına varılan N'Golo Kante için taraftarı heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Devre arası transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'de mutlu sona yakın.

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transfer süreci için Dubai'ye giden Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, Türkiye'ye dönüşte sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Havalimanında transfer sorusunu cevaplayan Torunoğulları, "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

"KANTE GELİYOR MU?"

Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçını tribünden takip eden Ertan Torunoğulları, "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya, "Geliyor" cevabını verdi.

OYUNCU İLE ANLAŞILDI

34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, kulübü Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



