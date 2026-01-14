Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından transfere ilişkin gelen soruyu cevapladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İLK YARI ÇOK DAHA HIZLI VE DAHA İYİ OLMALIYDIK"

İlk yarıda pozisyon bulsalar da yavaş oynadıklarını söyleyen Domenico Tedesco, "İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Yine de 3-4 net pozisyon ürettik. Böyle maçlarda bunları atamazsanız, maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi." diye konuştu.

N'GOLO KANTE SORUSU

"N'Golo Kante için bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam. Hiçbir kulüpte, yönetim anlamında transferde bu kadar destek görmedim. Başkan, Ertan Torunoğulları, Devin Özek çok çalışıyor. Onları tebrik ediyorum." dedi.

