Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

İLK 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Buğra, Batuhan, Burak, Murat Arda, Ali Eren, Mustafa, Eren, Alhan, Alperen, Sedat, Arda

Fenerbahçe: Mert Günok, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran

