Ara transfer döneminde 3 önemli ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante ile anlaşma sağlarken forvet bölgesi için eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürürken listeye sürpriz bir isim eklendi.

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ

Beinsports'ta yer alan habere göre; bir dönem sarı lacivertli formayı terleten ve kariyerine Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin forvet adayları listesine eklendi.

TEDESCO'YA SUNULACAK

Yönetimin, bugün (15 Ocak Perşembe günü) yapılacak transfer toplantısında 31 yaşındaki forveti Tedesco'ya sunacağı ve onay verilmesi halinde kulübüne teklif götürüleceği öğrenildi.

İSPANYA'DA BU SEZON 11 GOL ATTI

İspanyol ekibi ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Kosovalı santrfor, 11 gollük performans sergiledi.

