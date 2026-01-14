Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham'dan kiraladığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez'in ülkesinden gelen transfer teklifini reddettiği ve kariyer planında Avrupa'nın öncelikli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sports Illustrated'in haberine göre; uzun süredir transfer için girişimlerde bulunan Tigres UANL, Edson Alvarez'den olumlu geri dönüş alamadı.

Edson Alvarez

ÜST DÜZEY REKABET VURGUSU

Haberde, Alvarez'in West Ham'dan sonra Fenerbahçe'ye kiralanmasının da bu tercihin bir uzantısı olduğu ve oyuncunun üst düzey rekabetten kopmak istemediği vurgulandı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

26 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'da düzenli oynayarak seviyesini korumayı ve milli takımda üst düzey rekabet içinde kalmayı hedeflediği kaydedildi. Bu nedenle Meksika'ya dönüş fikrine şu aşamada sıcak bakmadığı, Tigres'in cazip tekliflerine rağmen kararını değiştirmediği aktarıldı.

