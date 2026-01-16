Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Ocak Cumartesi akşamı Turkcell Süper Kupa Finali'nde yaşananlar sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkcell Süper Kupa Finali'ndeki saha olayları ve kupa seremonisine katılmama sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında para cezası kararları verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL para cezasına hükmettiği Galatasaray'a, kupa seremonisine katılmadığı için de 1 milyon 100 bin TL ceza uyguladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin TL ceza verdi.

VANSPOR, AMED VE SAKARYASPOR'A CEZA

PFDK, çeşitli sebeplerden dolayı Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'a 480 bin TL, Amed Sportif Faaliyetler'e 300 bin TL, Sakaryaspor'a da 137 bin TL para cezası verdi.

BRUNO'YA 3, ÖZKAN YİĞİTER'E 2 MAÇ MEN

Kurul, Alagöz Holding Iğdır FK sporcusu Gianni Bruno'yu rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçtan men ederken oyuncuya ayrıca 40 bin TL ceza kesti. Özbelsan Sivasspor forması giyen Özkan Yiğiter de rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

MERSİN İDMANYURDU'NA HÜKMEN MAĞLUBİYET VE 3 PUAN SİLME

Disiplin Kurulu, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Menemen FK mücadelesine çıkmaması sebebiyle Akdeniz ekibini 3-0 hükmen mağlup ilan ederken, 3 puanının da silinmesine hükmetti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kaan Ayhan'dan Türkiye Kupası maçı sonrası Fenerbahçe itirafı





Haberle İlgili Daha Fazlası