Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Kaan Ayhan, karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Fethiyespor'u 2-1 yendi

"KAFAMIZDA FENERBAHÇE MAÇI VARDI"

Milli futbolcu, "Bir haber aldık. Bir kaza olmuş maçtan önce umarız ciddi bir şey yoktur. 'Geçmiş olsun' diyoruz Fethiye camiasına" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri maça vurgu yapan Kaan Ayhan, "Bu tür maçlar belki kağıt üzerinde kolay gözüküyor ama gelip oynamak lazım. Arkamızda bir mağlubiyet var. Daha kafamızda o maç vardı. Yeni bir takım gördük sahada. Bazı pozisyonları istediğimiz gibi bitiremedik. Bugün önemli olan galibiyetti. Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almayı istiyoruz" dedi.

