Okan Buruk garantici bir kadro ile sahaya yayıldı. Ada, Furkan gibi isimlerle başlayabilirdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Tatsız, tuzsuz bir galibiyet… Galatasaray kazanmış olsa da bu giriş cümlesi ile başlamak istedim!

Çünkü Galatasaray’ın yan rol oyuncuları, kulübeden katkı beklediği isimler hiçbir varlık gösteremedi!

Geleceğe dair Galatasaray şu maçta rotasyon oyuncusu kazanamadı.

Golleri atan, asistleri yapan zaten Galatasaray’ın yıldız, lider isimleri Abdülkerim ve Barış Alper’di!

Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir, Fethiyespor’a karşı dahi geleceğe dair ışık vermedi!

Zaten Yusuf Demir kararı başlı başına artık trajikomik bir hâl aldı!

Sözleşme feshi için tüm alacaklarını talep ederek tepki çeken, daha geçen hafta “Yusuf Demir 2. yarıda aramızda olmayacak” diyen Okan Buruk bu oyuncuya dün 11’de yer verdi!

Yusuf Demir’in sahada süre aldığı zamana gerçekten yazık!

Kenarda gençler bekliyor!

Umudu kestiğin Yusuf Demir yerine alt yapıda herkesin dikkatini çeken 16 yaşındaki Ada Yüzgeç ya da 17 yaşındaki Furkan Koçak ile başlasa idi keşke Galatasaray!

Ama Okan Hoca garantiye gitti, as takıma yakın bir kadro ve Yusuf’u oynattı!

Dünkü maç dahi Galatasaray’ın ocak ayında kulübesini en az 4 hamle ile güçlendirmesi gerektiğini gösterdi! Çünkü bu isimlere güvenip yola çıkmamalı Galatasaray!

Arda’yı tebrik etmeli

Galibiyete karşın biraz acı konuştuk ama rakibin TFF 2. Lig’de 10 haftadır galibiyet alamayan Fethiyespor olduğunu unutmayalım!

Bu arada Fethiye kalecisi Arda Akbulut’u da aynı İcardi’nin yaptığı gibi ayrıca tebrik etmek lazım!

Sadece yaptığı 2 penaltı kurtarışı değil maç boyunca önemli performans ortaya koydu!

