Galatasaray Divan Kurulu'nun eski başkanı olan ve kulüp başkanlığı için daha önce adaylığı bulunan Eşref Hamamcıoğlu, Futbol A.Ş. için sarı-kırmızılıların efsane ismlerinden Fatih Terim çağrısında bulundu.

Galatasaray'da devre arası transferlerinin gecikmesi ve Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Süper Kupa Finali'nin ardından taraftarların yönetime tepki göstermesinin ardından Fatih Terim açıklaması geldi.

Fatih Terim

"EKSİK OLAN FUTBOL AKLI İÇİN ÇÖZÜM TERİM"

Sarı-kırmızılılarda Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve sarı-kırmızılılarda daha önce başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesine için yaptığı çağrıyla gündem oldu.

Eşref Hamamcıoğlu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamamcıoğlu, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.

