Galatasaray, Nijerya Milli Takımı formasıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen'in yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Son olarak Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Süper Kupa Fİnali'ni kaçıran yıldız forvetin ne zaman takıma döneceği netlik kazandı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i 2-0 yenen Nijerya, adını yarı finale yazdırmıştı. Takımının ilk golünü Victor Osimhen kaydetmişti. Yıldız santrfor, 14 Ocak Çarşamba günü ev sahibi Fas ile yarı final maçına çıkacak.

Victor Osimhen - Ademola Lookman

BÜYÜK FİNAL 18 OCAK'TA

Nijerya Milli Takımı, bu karşılaşmayı kaybederse 17 Ocak Cumartesi günü üçüncülük, kazanırsa 18 Ocak Pazar günü 35'inci defa düzenlenen turnuvada final oynayacak.

FETHİYESPOR VE GAZİANTEP FK MAÇLARINDA YOK

Dolayısıyla golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'daki Fethiyespor ve Tredyol Süper Lig'in 18'inci haftasında 17 Ocak'ta yapılacak Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Njeryalı yıldız, 21 Ocak’ta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Atletico Madrid mücadelesine ise yetişecek.

