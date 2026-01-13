G.Saray’da orta saha transferi konusunda hareket var. Sarı kırmızılılar için PSG’den Ruiz yazılsa da kulübü 30 milyonda ısrarcı. M. United’dan Manuel Ugarte’de sıkıntı yok. Oyuncu gelmeye hazır. Okan Buruk’un asıl isteği ise Villarreal’in orta sahası Pape Gueye.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligin ilk yarısında kulübe eksikliğini net şekilde gören Galatasaray orta sahaya takviye hazırlığında. Gündeme gelen isim çok. Şu ana kadar ön plana çıkan üç isim var. PSG’den Fabian Ruiz, Villarreal’den Pape Gueye ve Manchester United’dan Manue Ugarte... İşte isim isim oyuncuların durumu ve sarı kırmızılı kulübün tavrı... Ruiz konusunda PSG ‘tok satıcı’ rolünde. Fransız ekibi sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncu için kararlı bir şekilde 30 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Ki Ruiz’i Avrupa devi Real Madrid’in de istemesi (bedelsiz almak için uğraşıyor) transfer ihtimalini zora sokuyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Sarı kırmızılılar adına cepte olan isim ise Manchester’dan Ugarte. İstikrarıyla dikkati çeken grip olsa bile idman kaçırmayan 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu 6 aylığına kiralık gelmeyi kabul etti. Ancak burada önemli olan kulübün tavrı. İngiliz ekibi bu konuda Ruben Amorim’in yerine gelecek teknik adamın raporuna göre hareket edecek. Ancak teknik direktör Okan Buruk’un asıl isteği ise Villarreal forması giyen Pape Gueye. İspanyol ekibi 26 yaşındaki Senegal uyruklu Fransız oyuncu için 35 milyon avro bonservis istiyor. Sarı kırmızılı yönetim ise bu rakamı 25 milyon avro bandına çekmeye çalışıyor.

SIFIR BONSERVİS

Futbola Le Havre’de başlayan sonrasında Marsilya, Sevilla gibi kulüpler gören Pape Gueye için şu ana kadar hiçbir kulüp bonservis bedeli ödemedi.

YENİDEN GREMİO’DA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve son olarak Panathinaikos’da ter döken Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio’ya geri döndü. Gremio’dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Panathinaikos’un bu transferden 6,2 milyon avro bonservis bedeli alacağı açıklandı.

