Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta olan Can Armando Güner, Galatasaray’a transfer olmak üzere 10 Ocak'ta İstanbul’a gelmişti. Alman kulübünün tepkisi üzerine Almanya'ya dönen 18 yaşındaki oyuncu için menajerinden açıklama geldi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın U19 takımında forma giyen Can Armando Güner, prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray’a transfer sürecini tamamlamak üzere 10 Ocak'ta İstanbul’a gelmişti. Alman basını tarafından kulübünden izin almadığı belirtilen genç oyuncu, 12 Ocak'ta geri döndü.

"FARKLI KÜPLER DE DEVREDE"

Transferde gelinen son noktayı A Spor'a açıklayan Can Armando Güner'in menajeri Mehmet Eser: "Borussia Mönchengladbach'a Süper Kupa Finali'ni izlemek için geldiğimizi ilettik. Bu süreçte Abdullah Kavukcu'yla (Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili) transferin detaylarını görüşüyoruz. Mönchengladbach'ın, yetiştirme bedelinden ziyade oyucunun sözleşmesi sürdüğü için bonservis beklentisi var. Can Armando, Almanya'ya döndü. Takımıyla beraber idmanlara çıkacak" dedi.

Can Armando Güner (Fotoğtaf: Instagram)

"OYUNCUNUN GALATASARAY'DAN BEKLENTİLERİ VAR"

Bu sezon 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen oyuncu hakkında Mehmet Eser, "Biz bu transferi ocak ayında bitirmek, sezon sonuna bırakmak istemiyoruz. Farklı kulüpler de devrede. Can, Galatasaray'ı istiyor. Oyuncunun babası 30 yılı aşkın süreyle Almanya'da iş yapıyor. Galatasaray'dan bazı beklentileri var. Aile, İstanbul'da düzenini kurmak için planlarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Can Armango Güner, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor

3 MİLLİ TAKIMI SEÇEBİLİR

Annesinin Arjantin kökenli olması nedeniyle Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımları için oynama hakkına sahip olan Can Armando Güner, daha önce Almanya U16 ve U17'de görev aldı. Genç futbolcu, kasım ayında Arjantin U17 Dünya Kupası kadrosuna girdi.

