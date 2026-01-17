Fenerbahçe'nin forvet transferinde listenin başındaki isimlerden biri olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'nın 20. haftasındaki Athletic Bilbao maçında hat-trick yaptı ve takımı Mallorca'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Son 3 maçta tam 5 gol atan ve bu sezon gol sayısını 14'e çıkaran 31 yaşındaki forvet, performansıyla pazarlık masasında Mallorca'nın elini güçlendirmeye devam etti.

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Vedat Muriqi'nin şov yaptığı maçta Mallorca, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

VEDAT MURİQİ HAT-TRICK YAPTI

Son Moix Stadyumu'nda oynanan maçta hat-trick yapan Vedat Muriqi, Mallorca'nın 3-2'lik galibiyetinin mimarı oldu. 31 yaşındaki golcü oyuncu; 5, 42 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Konuk Athletic Bilbao'nun gollerini ise 8. dakikada Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams kaydetti. Bilbao'da Gorka Guruzeta, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Vedat Muriqi

SON 3 MAÇTA 5 GOL

Mallorca formasıyla bu sezon 19. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan Vedat Muriqi, 14. golünü attı. Yıldız golcü, son 3 maçta tam 5 gol atarak performansıyla göz doldurdu.

Bu galibiyetle puanını 21'e çıkaran Mallorca, 13. sıraya yükseldi. Athletic Bilbao ise 24 puanla 8. sırada kaldı.

MALLORCA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Fenerbahçe'nin ilk temas kapsamında yaklaşık 12 milyon avroluk bir teklif sunduğu ancak Mallorca yönetiminin bu rakamı yetersiz bularak kapıyı en az 16 milyon avrodan açtığı belirtildi.

Mallorca'nın Muriqi'yi sezon hedefleri açısından vazgeçilmez gördüğü ve ciddi bir bonservis geliri olmadan satışa onay vermeyi düşünmediği kaydedildi.

