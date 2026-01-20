Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Youssef En-Nesyri için İtalya Serie A ekibi Juventus'un teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de ara transferde takımdan ayrılması beklenen Faslı yıldız Youssef En-Nesyri için birçok takım sırada bekliyor.

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna Mattao Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Youssef En-Nesyri'yi takibe alan İtalyan devi Juventus'un, Matuta transferinden vazgeçtiği ve rotayı Faslı golcüye çevirdiği belirtildi.

MATUTA DEĞİL EN NESYRI

The Athletic'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Emmanuel Matuta transferinden vazgeçen Torino ekibi, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için teklif yapmayı düşünüyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan En-Nesyri ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Everton’ın yanı sıra İtalya’dan Napoli’nin de ilgilendiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki Faslı golcü için Suudi Arabistan Ligi takımlarının da ilgisi olduğu biliniyor.

BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon 25 maçta forma giyen Youssef En-Nesyri, bu müsabakalarda 8 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

