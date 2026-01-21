Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak 7. hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler hem puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hem de Avrupa’daki yenilmez iç saha serisini sürdürmeyi hedefliyor. Saat 20.45’te başlayacak dev randevuda gözler formda yıldız Anderson Talisca ve cezası kalkan Jhon Duran’da olacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı konuk edecek

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak

JHON DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, yarın Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek

GÖZLER TALİSCA'NIN ÜSTÜNDE

Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı

AVRUPA'DA EVİNDE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası