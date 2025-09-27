Fatih Tekke'den olay açıklama: Kazandığımız penaltı, bence penaltı değil

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ PENALTI, BENCE PENALTI DEĞİL"

Kazandıkları penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Fatih Tekke, "Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil" şeklinde konuştu.

"HOCA KOVDURTABİLİRLER"

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydeden Tekke, maçın son anlarında yedikleri iki gole ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."