İlk röportajında çarpıcı sözler! Sadettin Saran: Fenerbahçe camiasını omurgasızlardan temizleyeceğim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim sürecinde gündeme gelen asılsız iddialara cevap verdi. Şampiyonluk özlemine dair değerlendirmelerde bulunan Saran, kulübün en büyük sorununun iç iletişim ve futbol aklındaki eksiklikler olduğunu vurguladı.

Sabah'a konuşan Saran, "İletişimde sorunlarımız var, futbol aklımızda sorun var. Benim dönemimde kimse 'Ben başkan olmak istiyorum' demekten çekinmeyecek. Başkan olmak isteyenlerin önünü açacağım. Gerçekten Fenerbahçe'yi düşünen, her koşulda onun iyi olmasını diler" dedi.

Seçim döneminde kendisi hakkında çok fazla asılsız iddianın gündeme getirildiğini ifade eden Saran, sözlerine şöyle devam etti:

"KAYYIM GELECEK" İDDİALARI

"Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. Benim için önce 'aday olamaz' dediler, sonra 'çekilecek' dediler, sonra 'seçilmez' dediler, sonra 'mazbatayı alamayacak' dediler. Şimdi de 'kayyım gelecek' diyorlar. Ama bu da gerçek dışı. 'Kayyım gelecek' laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı dün futbolcularla bir araya geldi.

"OMURGASIZLARI CAMİADAN UZAKLAŞTIRACAĞIM"

Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi. Futbolculara 'çekilmedik, kayyım gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım"

"BENİ İLK DURSUN ÖZBEK TEBRİK ETTİ"

Kendisi arayan ilk başkanın Dursun Özbek olduğunu açıklayan Saran, "Bütün başkanlar arayıp, beni tebrik etti. Ama ilk arayıp tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanım, milli bir sporcu babasıyım aynı zamanda. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım, kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmem istemem. Fenerbahçemizin haklarını tabi ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım" dedi.

"ÇATIŞMACI BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

Ali Koç dönemindeki TFF ve MHK gerilimleri sorulan Saran şu cevabı verdi:

"Her kademedeki Fenerbahçelileri harekete geçireceğiz. Kulübümüzün haklarını, ben, sen, o demeden, birlikte koruyacağız. Bu mücadele sadece başkanın değil, tüm F.Bahçe ailesinin sorumluluğudur. Biz barış istiyoruz, çünkü huzurun olduğu yerde başarı gelir. Ama herkes şunu bilsin ki barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekiyor. Hakkımızı savunurken geri adım atmayacağız. Çatışmacı bir başkan olmayacağım. Ancak bu hakkımızı savunmayacağımız anlamına gelmez. Uzlaşmacı, diyaloğa açık, kararlı bir yöneticilik anlayışını hayata geçireceğim. Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda masada da, sahada da dik duracağız"

"HARCAMALARDA DENGESİZLİK VAR"

'F.Bahçe'nin 21.5 milyar borcu var' açıklamasına ise Saran şu sözlerle açıklık getirdi:

"Biz hep şunu söyledik: F.Bahçe'nin gelir yaratma sorunu yok, gider sorunu var. Harcamalarda dengesizlik var. Doğru, kulübün geleceğine yatırım olan, değer üreten harcamalar var; ama bir de karşılığını vermeyen verimsiz harcamalar var. Bizim amacımız bu verimsiz harcamaları ortadan kaldırmak.

Ali Bey ve ekibi çok güzel işler yapmış, hakkını teslim etmek lazım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözeterek önemli anlaşmalara imza atmışlar; 300 milyon dolar gibi bir gelir sağlanmış. Yani bütçe yönetilemeyecek bir durumda değil. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz, gerekli önlemleri alacağız. Gerçekçi ve sürdürülebilir bir mali yapı kuracağız. Popülist değil, stratejik adımlar atacağız"