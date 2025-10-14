Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Sol uyluk kasında yırtık tespit edilen Polonyalı yıldızın, 26 Ekim'deki El Clasico'da oynaması beklenmiyor.
La Liga temsilcisi Barcelona'nın forvet oyuncusu Robert Lewandowski, ciddi bir sakatlık geçirdi. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
SOL UYLUK KASINDA YIRTIK
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcununsol uyluk biceps femoris kasında yırtık meydana geldi.
Bir süre takımdan uzak kalacak Lewandowski'nin, 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasicomaçında forma giymesi beklenmiyor.Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan deneyimli forvet, 4 gol kaydetti.
