Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak

Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Barcelona&#039;ya Lewandowski&#039;den kötü haber: El Clasico&#039;yu kaçıracak
Barcelona, Robert Lewandowski, El Clasico, Real Madrid, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Sol uyluk kasında yırtık tespit edilen Polonyalı yıldızın, 26 Ekim'deki El Clasico'da oynaması beklenmiyor.

La Liga temsilcisi Barcelona'nın forvet oyuncusu Robert Lewandowski, ciddi bir sakatlık geçirdi. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak - 1. Resim

SOL UYLUK KASINDA YIRTIK

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcununsol uyluk biceps femoris kasında yırtık meydana geldi. 

Bir süre takımdan uzak kalacak Lewandowski'nin, 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasicomaçında forma giymesi beklenmiyor.Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan deneyimli forvet, 4 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli takım kadrosunda Cenk Tosun neden yok, neden kadro dışı bırakıldı? Milli maç öncesi gündemdeTrump’ın Sisi yalanı ortaya çıktı: ABD basınında yer yerinden oynadı
