Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak

La Liga temsilcisi Barcelona'nın forvet oyuncusu Robert Lewandowski, ciddi bir sakatlık geçirdi. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

SOL UYLUK KASINDA YIRTIK

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcununsol uyluk biceps femoris kasında yırtık meydana geldi.

Bir süre takımdan uzak kalacak Lewandowski'nin, 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasicomaçında forma giymesi beklenmiyor.Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan deneyimli forvet, 4 gol kaydetti.