Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu trafiğini yönettiği belirtilen 14 kişinin de aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Helikopter, İHA ve 190 personelin katıldığı operasyonun, kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda toplam 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 14’ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olduğu değerlendirilen toplam 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

GENİŞ KATILIMLI ORTAK OPERASYON

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla yürütülen operasyonun; Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Yerlikaya, Lice’de görev yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmalara yoğun destek verdiğini söyledi.

HELİKOPTER VE İHA DESTEKLİ BASKIN

Operasyonda 1 helikopter, 190 personel ve 1 TB-2 İHA'nın görev aldığı bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, koordineli çalışmanın başarıya ulaştığını ifade etti. Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin süreceğinin altını çizerek, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

