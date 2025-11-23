Mersin'de bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, 'zirai ilaç zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlaçtan etkilenen 11 kişi sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

SİNEM ERYİLMAZ

