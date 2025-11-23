Kaydet

Tokat GOP Bulvarı SGK kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen bir tırda korku dolu anlar yaşandı. 40 LE 507 plakalı aracın durduğu esnada balatalarının aşırı ısınması sonucu tekerleklerinden önce dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Dorsedeki tehlikeli yüke sıçrama ihtimali nedeniyle büyük paniğe yol açan yangına, ihbar üzerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kimyasal maddelere ulaşmadan söndürülürken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

ERKUT ÇALİKOGLU

