Van'ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir otelde dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Otel sahibi Nihat Özener ve oğlu Kerim Özener ile avukat B.K. ve kardeşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu otel sahibi baba ve oğlu kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı kavgaya karışan avukat B.K. ve kardeşi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ERKUT ÇALİKOGLU

