Trendyol 1. Lig'de düşme hattında bulunan Ümraniyespor, evinde Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek büyük ses getirdi. Maçta iki takımdan da birer oyuncu çift sarı kart görerek oyun dışı kalırken, kırmızı kartlardaki benzerlik futbolseverlerin dikkatini çekti.

Trendyol 1. Lig’in 14'üncü haftasında Ümraniyespor ile Bodrum FK, Ümraniye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 galip ayrılan taraf, ev sahibi ekip Ümraniyespor oldu.

Müsabakanın tek golünü 69'uncu dakikada Talha Bartu Özdemir kaydederek ev sahibine üç puanı getirdi.

KIRMIZI KARTLARDA DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Ümraniyespor’da Yunus Emre Yılmaz, 24 ve 25'inci dakikalarda yaptığı fauller sonucunda art arda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Bodrum FK’de ise Musah Mohammed, 10 ve 11'inci dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İki oyuncunun da birer dakika arayla gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalması, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

ÜMRANİYESPOR DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Mağlubiyetle sahadan ayrılan Bodrum FK, 27 puanda kalıp liderliği Pendikspor’a bıraktı. Ümraniyespor ise puanını 14’e yükselterek düşme potasının üstüne çıktı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, Sakaryaspor deplasmanına çıkarken Bodrum FK, Çorum FK’yi konuk edecek.

Hakemler: Gürcan Hasova, Harun Güngör, Barış Çiçeksoyu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Bardhi dk. 77), Glumac, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Atalay Babacan (Talha Bartu Özdemir dk. 66), Djokanovic, Serkan Göksu, Hoti, Barış Ekincier (Yusuf Deniz Şaş dk. 90), Batuhan Çelik (Ömer Kanpalta dk. 90)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Efe Anaç, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Ali Yavuz Demir, Orhan Uğur

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Bodrum FK: Sousa, Imeri (Okita dk. 86), Ajeti, Furkan Apaydın, Mert Yılmaz, Yusuf Sertkaya (Ahmet Aslan dk. 59), Musah Mohammed, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 74), Fredy, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dimitrov dk. 46)

Yedekler: Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Adem Metin Türk, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Gol: Talha Bartu Özdemir (dk. 69) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Yunus Emre Yılmaz (dk. 25) (Ümraniyespor), Musah Muhammed (dk. 11) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ali Habeşoğlu, Imeri (Bodrum FK)

SİNEM ERYİLMAZ

