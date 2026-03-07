MSB kaynaklarından yapılan açıklamada bölgedeki son gelişmelere değinilerek "KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri kullanıldı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması, İran'ın da bölgedeki ABD üssü bulunan bazı ülkeleri vurmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

F-16'LAR ADAYA GİDEBİLİR

Gelişmeler yakından takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da bir açıklama geldi. Açıklamada "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Savaşta 8. gün takip edilirken İran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

