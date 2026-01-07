Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin Maduro operasyonunu örnek göstererek Çeçen lider Ramazan Kadirov’un görevden alınması için Washington’a çağrı yaptı. Kadirov ise Zelenskiy’nin sözlerine Telegram üzerinden sert cevap verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu devirmesiyle ilgili operasyonu örnek göstererek, ABD’nin benzer bir adımla Çeçen lider Ramazan Kadirov’u görevden almasını talep ettiğini söyledi. Zelenskiy, bu tür bir girişimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

"PUTİN'İN TUTUMUNU DEĞİŞTİREBİLİR"

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Maduro’ya yönelik operasyonunun dünya çapında görüldüğünü ve bu hamlenin Kremlin üzerinde etkisi olabileceğini savundu. Bu bağlamda, Kadirov’un da benzer bir operasyona hedef yapılmasının, Putin’in Ukrayna’daki saldırgan tutumunu yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD’nin gerekli araçlara sahip olduğunu belirterek, Washington’un istediğinde baskı oluşturacak adımlar atabileceğini vurguladı. Maduro örneğinin buna bir model teşkil ettiğini söyleyen Zelenskiy, “Maduro operasyonunu herkes gördü… Şimdi aynı yaklaşımı Kadirov’a da uygulasınlar” dedi.

"KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRME"

Kadirov ise Zelenskiy’nin sözlerine Telegram üzerinden sert tepki göstererek, Ukrayna liderinin ifadesinin “utanç verici” olduğunu belirtti ve eleştirdi.

Ukraynalı lidere hitaben açıklama yapan Kadirov, "İtibarını koru ve kendini küçük düşürme. Eğer birazcık erkekliğin olsaydı, sözlerinin ve isteklerinin ne kadar aşağılayıcı olduğunu anlardın" dedi.

Bu açıklamalar, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna’nın müttefiklerinden daha güçlü adımlar beklediğini bir kez daha ortaya koydu.

