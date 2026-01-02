Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Moskova hem de Kiev ile yürüttüğü doğrudan temaslar, Türkiye’yi Ukrayna krizinde yeniden kilit aktör konumuna taşıdı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, esir değişimi ve barış sürecine ilişkin yeni dönemin Ankara ile yürütülen görüşmeler üzerinden şekillendiğini açıklarken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Ankara’daki temasları sürecin merkezine yerleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle kurduğu doğrudan temaslar, Ankara’yı yeniden kilit aktör konumuna taşıdı. Türkiye, daha önce 22 Eylül 2022’de Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen kapsamlı esir takasında arabulucu rolü üstlenmiş, kritik sürecin başarıyla tamamlanmasında belirleyici olmuştu.

Zelenskiy, yılın ilk günlerinde esir değişimi sürecinde yeni dönemin Türkiye ile yürütülen temaslar üzerinden şekilleneceğini açıkladı.

Ukrayna lideri, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Ankara’da temaslarda bulunduğunu belirterek, görüşmelerin ana gündem maddesinin Rusya’daki Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti.

“Yeni yılda esir değişimlerini yeniden başlatmak için çok çalışıyoruz. Türkiye ile yürütülen görüşmeler bu sürecin merkezinde yer alıyor” dedi.

Zelenskiyden Türkiye mesajı! Barışın anahtarı yine Ankara oldu

Zelenskiy, diplomatik ve askerî takvimin de netleştiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“3 Ocak’ta Ukrayna’da ulusal güvenlik danışmanları toplantısı yapılacak. Bu, Ukrayna’da barışa odaklanan ilk toplantı olacak. Avrupa temsilcileri katılacak ve Amerikan ekibinin de çevrim içi katılımını bekliyoruz. NATO ve Avrupa kurumlarıyla birlikte 15 ülke katılımını teyit etti.”

Askerî boyuta da değinen Zelenskiy, 5 ve 6 Ocak tarihlerine dikkat çekti:

“5 Ocak’ta genelkurmay başkanlarının katıldığı askerî bir toplantı yapılacak. Ana konu Ukrayna’nın güvenlik garantileri olacak.

6 Ocak’ta ise liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecek – Avrupa liderleri ve İstekli Koalisyonun liderleri bir araya gelecek.”

Zelenskiy, tüm bu temasların amacını ise şu sözlerle özetledi:

“Amacımız bu toplantıların verimli geçmesi, desteğin artması ve hem güvenlik garantileri hem de barış anlaşması konusunda daha güçlü bir siyasi güvenin oluşmasıdır.”

ANKARA DİPLOMATİK SÜRECİN MERKEZİNDE

Umerov, Türkiye’de hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Görüşmelerin, uzun süredir yavaşlayan esir takası mekanizmasının yeniden canlandırılmasına odaklandığı belirtildi. Kiev yönetimi, Türkiye’nin arabulucu rolünün bu süreçte belirleyici olabileceği görüşünde.

Ukrayna lideri, Ankara temaslarının eş zamanlı olarak ABD ve Avrupa’daki müttefiklerle yürütülen diplomatik çabalarla desteklendiğini, barış ve güvenlik başlıklarında yeni toplantıların hazırlandığını da aktardı.

TÜRK ASKERİ UKRAYNA'YA MI GİDECEK?

Zelenskiy’nin konuşması, son dönemde Avrupa basınında yer alan güvenlik planlarıyla da örtüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhtemel bir barış anlaşması sonrası Ukrayna’da konuşlandırılabilecek güvenlik güçleri arasında İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin adını anmıştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk askerinin Ukrayna’ya gönderilmesine ilişkin iddialara temkinli yaklaşarak, önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulamıştı. MSB, Türkiye’nin barış, güvenlik ve istikrarı destekleyen her girişime katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası