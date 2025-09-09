Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan’ın dijital gelecek vizyonunu açıkladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, konuşmasında dijital dönüşüm, yatırım modernizasyonu, küresel bağlantısallık ve kurumsal yenilenmeyi içeren iddialı bir vizyon sundu. Konuşmasının merkezinde, Kazakistan’ın yapay zekâ çağında lider olma kararlılığı yer aldı. Tokayev, Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı seviyesinde bir uzman tarafından yönetilecek bu yeni kurum, Kazakistan’ı üç yıl içinde tam anlamıyla dijital bir ülke haline getirmeyi hedefleyecek. Ayrıca Yapay zekâ, büyük veri ve platform ekonomisini kapsayan Dijital Kanun’un hızla kabul edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, finansal inovasyonlara da değinerek, stratejik bir kripto rezervi oluşturmak üzere Devlet Dijital Varlık Fonu kurulacağını ve yıl sonuna kadar yeni bir Bankacılık Kanunu kabul edilerek fintech sektörünün güçlendirileceğini açıkladı. Tokayev, yatırım sisteminde aşırı bürokrasinin verimliliği zayıflattığını belirterek, yeni bir yatırım çekim modeli geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Bölgesel Yatırım Çekiciliği Endeksi oluşturulacağını ve Başbakan’ın süreci bizzat denetleyeceğini ifade etti.





Ulaştırma ve lojistik alanında da önemli projeler açıklandı. Doğu-Batı koridorunun stratejik parçası olan Dostyk–Moyıntı çift hatlı demir yolunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tokayev, Ekim ayına kadar özel sektörün eşit erişimini sağlayacak Akıllı Yük Dijital Gümrük ve Lojistik Platformu’nun hayata geçirilmesi talimatını verdi. Ayrıca, Kazakistan’ın Avrasya’nın önde gelen hava taşımacılığı merkezi olma hedefi doğrultusunda ulusal bir kargo hava yolu şirketi kurulacağını duyurdu.

Dış politikada ise Kazakistan’ın çok yönlü diplomasi yaklaşımını yineleyen Tokayev, ABD–Rusya görüşmeleri ve Azerbaycan–Ermenistan barış sürecindeki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti. Çin, Türkiye, Orta Asya ülkeleri, Avrupa Birliği ve ABD ile iş birliğinin önemine değindi. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısını yineleyerek, bu konuda Kazakistan’ın görüşlerini BM Genel Kurulu’nda paylaşacağını söyledi.

Tokayev ayrıca 2027’de halkoyuna sunulacak tek meclisli parlamentoya geçiş önerisini dile getirdi. Bu sürecin şeffaf ve istişareye dayalı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.





Ulusal öncelikler arasında; Alatau Şehri’ne özel statü verilmesi, yıl sonuna kadar Yeni İmar Kanunu’nun kabulü, dijital arazi kaynakları haritasının oluşturulması, gıda güvenliği ve su yönetimi stratejileri, Aral Denizi’nin restorasyonu ve Hazar Denizi’nin korunması gibi konular da yer aldı.



Sosyal politikalar bağlamında Tokayev; sosyal yardım sisteminin reformu, emekliliklerin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin genişletilmesi ve finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik adımları duyurdu. Ayrıca genç neslin yapay zekâ çağına hazırlanması amacıyla, okul müfredatına yapay zekâ entegrasyonu ve kırsal bölgelerde dijital eğitimin yaygınlaştırılması programlarını açıkladı.



Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Tokayev, hukuk, düzen ve vatanseverlik ilkelerinin Kazakistan’ın küresel değişim sürecinde yol gösterici olacağını vurguladı: