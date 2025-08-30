Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev ve Başkonsolos Amankul İstanbul'da basınla buluştu

Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, Kazakistan'ın tüm Türkler için bir ata yurdu olduğunu belirtti.

Kazakistan'da petrolden elde edilen gelirin fonundan 18 yaşını doldurmamış her çocuğa her yıl ödeme yapıldığını belirten Sapiyev, yaklaşık 117 milletin bir arada barış içinde eşit haklara sahip şekilde yaşadığını söyledi.

Sapiyev, vatandaşların şikayetlerinin dijital bir sistemle devlete ulaştığını, bu sorunları çözmek için çalıştıklarını, güçlü cumhurbaşkanı, etkin parlamento ve uygulayıcı hükümet konseptlerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye ilk geldiği 1992 yılında ekonominin zayıf olduğunu anlatan Sapiyev, "Özellikle son 20-25 yılda bizim şahit olduğumuz, günlük hayatta gördüğümüz, gurur duyduğumuz büyük ilerlemeleri büyük başarı olarak görüyoruz." dedi.

Sapiyev, "Kardeş ülke olarak Türkiye'nin güzel, etkin ve kendini ispatlamış olarak bilinen tecrübelerinden hem faydalanmak istiyoruz hem de Kazakistan'da uyguluyoruz. Türkiye'den Kazakistan'a giderek yatırım yapan değerli iş adamlarına çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da şu anda 4 binden fazla Türk sermayeli şirketin çalıştığını ve ülkeye 5,6 milyar dolar hacminde yatırım yaptıklarını belirten Sapiyev, ülkesinin petrol gazı, uranyum ve nadir metallere sahip olduğunu, bu yıl nükleer santral yapmaya başladıklarını, iki nükleer santral daha inşa edeceklerini anlattı.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİMİZ OLDUKÇA ÜST DÜZEYDE GELİŞİYOR"

Programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkonsolos Amankul ise her yıl Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini, Kazakistan'daki son gelişme ve reformlar hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Amankul, 30 Ağustos'un Kazakistan'da Anayasa günü, Türkiye'de ise Zafer Bayramı olduğunu hatırlatarak, bu buluşmayı her yıl ağustos ayının sonunda yapmalarının sebebinin bu olduğunu belirtti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki siyaset, ekonomi, yatırım, kültür ve insani alanlardaki ilişkilerle ilgili son gelişmeleri toplantıda basın mensuplarına aktardıklarını dile getiren Amankul, "İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerimiz oldukça üst düzeyde gelişiyor. Kazakistan, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan ettiği zaman, bu bağımsızlığı dünyada kabul eden ilk ülke Türkiye olmuştu." dedi.

Amankul, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üst düzey bir ziyareti olduğunu anımsatarak, gerçekleştirilen toplantılarda birçok farklı sektördeki işbirliklerinin eli alındığını bildirdi.

Toplantıya İhlas Medya Grubu'ndan TGRT Genel Müdürü Sait Eken, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gencay, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ile Türkiye Gazetesi Dijital ve Türkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik katıldı.