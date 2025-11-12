Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa devlerini peşine taktı! İspanyol basınından flaş Osimhen iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. İspanyol basınına göre Barcelona, Lewandowski’nin yerine Nijeryalı golcüyü transfer etmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bonservisini alarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği etkileyici oyunla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste attığı gollerle gol sayısını 6’ya çıkaran Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Bu performans, Avrupa’nın en büyük kulüplerini harekete geçirdi.

BARCELONA'NIN HEDEFİ OSIMHEN

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, Barcelona sezon sonunda önemli bir forvet hamlesi yapmayı planlıyor. Haberde, Katalan ekibinin Robert Lewandowski sonrası dönemde santrfor pozisyonu için ilk hedefinin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

Barcelona yönetiminin, Lewandowski’nin ilerleyen yaşı nedeniyle kadroya genç ve dinamik bir golcü kazandırmak istediği, Osimhen’in de bu profile en uygun isim olarak görüldüğü belirtiliyor.

