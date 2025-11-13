Geçtiğimiz günlerde motorine gelen peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bir zam daha göründü. 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında artış bekleniyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de sıra benzine geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞTI

Motorine 25 Ekim tarihinde 3 lira 4 kuruş zam gelmişti. Rakam akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam olmuştu. 7 Kasım tarihinde ise motorinin litresi 2 lira 7 kuruş daha artmıştı. Zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı. Şimdi ise benzine zam göründü.

Motorinin ardından sıra benzinde! Akaryakıta bir zam daha geliyor

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin lire fiyatına 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren 1 lira 30 kuruş zam yapılması planlanıyor. Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 55-56 lira seviyesine çıkacak.

13 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.75 57.61 27.71 İstanbul Anadolu 53.59 57.48 27.08 Ankara 54.60 58.64 27.60 İzmir 54.94 58.98 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası