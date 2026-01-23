Dünya ülkeleri sıraya girdi! Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3 seri üretime geçti
Türkiye savunma sanayiinde kritik bir eşiği geride bıraktı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-III insansız savaş uçağında Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşamasının tamamlandığını ve tasarımın resmen dondurularak seri üretim sürecine geçildiğini açıkladı. Demiroğlu’nun bu açıklamasıyla birlikte, çok sayıda ülkenin Türkiye’ye ortak üretim ve geliştirme teklifleri sunduğu ortaya çıktı
- ANKA-III'ün kritik tasarım aşaması tamamlandı ve seri üretime resmen başlandı.
- Bu yıl içinde iki yeni prototip üretilecek ve seri üretim altyapısı eş zamanlı kuruluyor.
- Çok sayıda ülke, ANKA-III için Türkiye'ye ortak üretim ve geliştirme teklifleri sunuyor.
Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı stratejik adımlar, küresel ölçekte karşılık bulmaya devam ediyor.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III insansız savaş uçağı, kritik tasarım aşamasını tamamlayarak seri üretim sürecine girerken, çok sayıda ülke Türkiye’ye ortak üretim ve geliştirme teklifleri sunmaya başladı.
Gizlilik, yüksek taarruz kabiliyeti ve ileri teknoloji altyapısıyla dikkat çeken ANKA-III, yalnızca Türk Hava Kuvvetleri’nin geleceğini şekillendirmekle kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’yi insansız savaş uçakları alanında oyun kurucu ülkeler arasına taşıyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşamasının tamamlandığını duyurdu.
Demiroğlu, tasarımın “dondurulduğunu” ve seri üretim çalışmalarının resmen başladığını duyurdu. Bu süreçte, yıl içinde iki yeni prototipin daha üretileceği bildirildi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-III projesinde Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşamasının tamamlandığını açıkladı. Demiroğlu, platformun nihai halinin iki ay önce netleştiğini ve tasarımın dondurulmasının ardından üretim sürecinin resmen başlatıldığını aktardı.
Bu yıl içerisinde iki yeni prototipin daha üretileceğini ifade eden Demiroğlu, seri üretim altyapısının da eş zamanlı olarak kurulduğunu söyledi.
ÜLKELER ANKA-III İÇİN SIRAYA GİRDİ
Demiroğlu, çok sayıda ülkeden “beraber üretelim” ve “birlikte geliştirelim” teklifleri aldıklarını vurgularken, Türkiye’nin önceliğinin kendi güvenlik ihtiyaçları olduğunu özellikle ifade etti. Bu kapsamda, Türk Hava Kuvvetleri için 50’nin üzerinde ANKA-III siparişi beklendiği açıklandı.
ANKA-III’ün başarısı, Türkiye’nin diğer hava platformlarına olan ilgiyi de artırıyor.
TUSAŞ’ın bugüne kadar 100’ün üzerinde T129 ATAK helikopteri üretmesi ve Filipinler ile Nijerya’nın yeni siparişler için yeniden masaya oturması, Türk savunma sanayiinin uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.
ABD: YENİ NESİL SAVAŞIN HABERCİSİ
Öte yandan ANKA-III, Avrupa, Hindistan ve Yunanistan’ın ardından ABD basınında da geniş yer buldu.
ABD merkezli The National Interest dergisi ANKA-III’ün sadece bir keşif veya destek aracı değil, doğrudan muharebe rolü üstlenebilecek bir sistem olduğunu yazdı. Platformun, Türkiye’nin son yıllarda Bayraktar ve ANKA serisiyle elde ettiği tecrübenin ileri bir aşaması olduğu ifade edildi:
"ANKA-3 pilotları riske atmadan gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı operasyonlara imkan sağlayacak”
Ayrıca, Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığı azaltan üretim modeli ve seri üretime geçiş kararlılığı da ABD basınında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.