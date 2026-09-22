Anne Yarısı Ali karakteri, dizinin ilk bölümüyle birlikte dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Ali karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın hayatı, biyografisi, memleketi ve daha önce rol aldığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Anne Yarısı dizisinde Ali, yıllar süren hapis hayatının ardından tahliye olan ve bir kızı olduğunu öğrenmesiyle hayatı değişen bir karakterdir. Ege için Ali ile Zeynep arasında başlayan mücadele Altay ailesinin konağına taşınır. Cihangir Ceyhan'ın başrollerini Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı dizi, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

ANNE YARISI ALTAY KİM?

Anne Yarısı dizisinde Ali karakterini Cihangir Ceyhan canlandırıyor. Ali, Kapadokya'nın köklü ailelerinden Altay ailesinin biridir. Sekiz yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Ali, dışarı çıktığında Ege adında bir kızı olduğunu öğreniyor. Kızına kavuşmasıyla birlikte biyolojik baba olmanın Ege'nin sevgisini kazanmak için tek başına yeterli olmadığını fark ediyor.

Gururlu, otoriter ve kontrolü elinde tutmayı seven Ali'nin hayatı, Ege ve Zeynep'in hayatına girmesiyle değişiyor. Sevdiklerini koruma isteği karakterin güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkarken öfkesi, güç kullanma alışkanlığı ve kaybetmeyi kabullenmekte zorlanması hikayedeki çatışmaların temelini oluşturuyor. Zeynep'in Ege'den vazgeçmemesi ve Altay konağına gelmesiyle iki karakter arasındaki mücadele daha da belirgin hale geliyor.

Anne Yarısı Altay kim? Cihangir Ceyhan hangi dizilerde oynadı, aslen nereli?

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Cihangir Ceyhan, 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da yaklaşık iki buçuk yıl oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2015 yapımı Yusuf filminde Serdar karakteriyle başladı.

Oyuncu özellikle Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio, Çukur'daki Azer Kurtuluş ve Camdaki Kız'daki Hayri karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

CİHANGİR CEYHAN OYNADIĞI DİZİLER

Sıfır Bir Adana - 2016-2019

Çukur - 2019-2020

Alev Alev - 2020-2021

Camdaki Kız - 2021-2023

Dengeler: Biri Olmak 2024

Asaf - 2024

Yankı Görülmez El - 2025

Bir Zamanlar İstanbul - 2025

Anne Yarısı - 2026

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