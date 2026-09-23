Atıl kapasiteyi doğru alanlara yönlendirelim

MÜSİAD Başkanı Özdemir, atıl sanayi kapasitesinin gıda, sağlık ve ilaç teknolojileri gibi stratejik alanlara yönlendirilmesini önerdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, sanayide atıl kapasitenin doğru yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Atıl kapasite oluşumuna dair çok sayıda sebep bulunduğunu dile getiren Özdemir “Dünyada tedarik zinciri değişti. Türkiye’nin 10-20 yıl önce kurduğu büyük kapasiteli fabrikalar bu zincirde eskisi kadar rekabetçi olamıyor. İhtiyaçlar farklılaştı. Plansız yapılan yatırımlar var. Bu, büyük ihtimalle 2008-2010’daki ucuz paranın yansıması. O gün için sanayicinin yapmış olduğu yatırımlar da tedarik sebepli dünyadaki değişikliklerden ötürü ilgili sektörlerde çok fazla talep yok ve bu, atıl kapasite oluşturuyor” dedi.

Söz konusu fabrikaların üretimi yaptığında fabrikaların tüm işletme maliyetlerini ürünlerin birim maliyetlerinin üzerine eklemeleri sebebiyle verimliliğin kaybedildiğini söyleyen Özdemir “Aslında enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi verimsizlik ama bu bizim için şans da olabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

SANAYİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ

Atıl kapasite dönüştürülürken teknoloji, yapay zekâ ve benzeri alanlara yönlendirilebileceğini söyleyen Başkan Özdemir şunları söyledi:

Savunma Sanayii Başkanlığında olduğu gibi özellikle gıda alanında Gıda Endüstrisi Başkanlığı ya da sağlık alanında Sağlık Endüstrisi Başkanlığı gibi hane halkının cebine doğrudan dokunan belli alanlarda Cumhurbaşkanlığına bağlı endüstri başkanlıklar kurulmalı.

Bizim önerimiz, özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz ve bir süre daha ciddi anlamda mücadele edeceğimizi gördüğümüz jeopolitik nedenlerden, dış etkilerden ötürü böylesine kritik bir dönemde özellikle gıda alanında, sağlık endüstrisi alanında, mesela ilaç alanında, ilaç teknolojileri alanında ülkemizde çok ciddi gelişmeler var ama bunları mesela daha ticari, daha açılımcı fırsatlarla değerlendirme imkânımız var. Dediğim gibi oradaki ataleti aşmamız lazım.

Firmaları, sanayiciyi, atıl kapasitede bulunan firmaları özellikle bu alt kümelenme alanlarına yönlendirecek bir mekanizma kurmamız lazım. Hatta bir adım daha ileri gitmek gerekirse, belki Sanayi Bakanlığımızın belli yetkilerle, kesici yetkilerle donatılması gerektiğini düşünüyoruz biz. Örneğin, belli alanlarda, belli tesislerin kurulmasına izin vermemeleri gerektiğini, kapasite açmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da yine atıl kapasitenin önüne geçecek bir unsur olarak göze çarpıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala