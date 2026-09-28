Silahı çocuklara verip kaçtılar! Bayrampaşa'da gerçek bambaşka çıktı

Bayrampaşa'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki kişinin, yanlarındaki tabancayı 12 yaşındaki iki çocuğa saklamaları için verdiği ortaya çıktı. Çocukların kaçarken silahı çimenlik alana attığı, sosyal medyada yer alan “okulda silahlı şahıslar yakalandı” iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği aktarıldı.

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştığı sırada bir şarjörün yere düştüğünün görüldüğü, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

ÇOCUKLARA SAKLAMALARI İÇİN VERMİŞLER

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir.”

Yapılan inceleme sonucunda Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala