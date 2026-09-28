Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Silahı çocuklara verip kaçtılar! Bayrampaşa'da gerçek bambaşka çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Silahı çocuklara verip kaçtılar! Bayrampaşa'da gerçek bambaşka çıktı
Başlık ResmiSilahı çocuklara verip kaçtılar! Bayrampaşada gerçek bambaşka çıktı

Bayrampaşa'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki kişinin, yanlarındaki tabancayı 12 yaşındaki iki çocuğa saklamaları için verdiği ortaya çıktı. Çocukların kaçarken silahı çimenlik alana attığı, sosyal medyada yer alan “okulda silahlı şahıslar yakalandı” iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaydet
|

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği aktarıldı.

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştığı sırada bir şarjörün yere düştüğünün görüldüğü, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye
GÜNDEM

Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı

ÇOCUKLARA SAKLAMALARI İÇİN VERMİŞLER

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir.”

Yapılan inceleme sonucunda Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI!
BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI!
İstanbul ve çok sayıda kent için kritik uyarı
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
"Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
1,5 milyon TL altında 7 seçenek kaldı
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
Covid aşısıyla dünyaya damga vurmuştu
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Van Dijk
Dijk "Gelmeye hazırım" dedi, transferi veto edildi!
Kaydet
Muş bağlarında yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor! Güz meyveleri tezgâhları süsledi
Ünlü bağlarda yetişiyor, tezgahta yerini aldı!
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur
"Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.