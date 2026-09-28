CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Partimiz kirli bir sürece sokuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yolsuzluk iddialarıyla anılmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kim yolsuzluk yaptıysa bunun bedelini ödemelidir. ‘Siyaset kirlilikten arınmalı’ derken bunu tek bir parti için söylemiyorum, bütün partiler için söylüyorum. Güvenli limanı kastetmemin nedeni; partinin tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulmuş olmasıdır" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’ta gerçekleştirilen milletvekili kampının son gününde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kampın ana gündeminin siyasi etik ve ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin son dönemde yaşadığı tartışmalara ilişkin “güvenli liman” ve “ahlaki kodlar” vurgusu yaptı.

CHP’nin yolsuzluk iddialarıyla anılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kim yolsuzluk yaptıysa bunun bedelini ödemelidir. ‘Siyaset kirlilikten arınmalı’ derken bunu tek bir parti için söylemiyorum, bütün partiler için söylüyorum. Güvenli limanı kastetmemin nedeni; partinin tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulmuş olmasıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu kampın son gününde tabiat yürüyüşü yaptı.

ADAY OLACAK MI?

Olağan kurultayda aday olup olmayacağına yönelik gelen soruya Kılıçdaroğlu, “Bu konu için henüz çok erken” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş’ın istifası ile ilgili olarak da, “CHP’nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim; katılmadı, kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi, kimseyi zorla partiden de atmadık. Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir; herhâlde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu erken seçim için de, “Hangi gerekçeyle geliyor, niçin geliyor; ona bakarız” ifadelerini kullandı.

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