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Yaşam

Ağrı'da yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

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Ağrı'da Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların kurtarılması için jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel bölgeye sevk edildi.

Ağrıda yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
Başlık ResmiAğrıda yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

40 KİŞİ KURTARILDI

Ağrı İl Özel İdaresi ekiplerinin de yol açma çalışması yaptığı bölgede, vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ağrı
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