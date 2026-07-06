ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara ve İstanbul'daki konsolosluk hizmetlerinde geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Vatandaşlara, randevu ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma düzeninde geçici değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmede, zirve öncesi ve sonrasında başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınacağı, bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği hatırlatıldı.

10 TEMMUZ'A KADAR RANDEVU YOK

Açıklamaya göre, vatandaşlara yönelik rutin konsolosluk randevuları 29 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında verilmeyecek. Bu süreçte yalnızca pasaportu bulunmayan kişilere yönelik işlemler, konsolosluk doğum belgesi ve noterlik hizmetleri sunulacak.

Acil pasaport, doğum konsolosluk belgesi veya noterlik hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşların, aciliyet durumunu gösteren belgelerle birlikte ilgili kargo iletişim formu üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Öte yandan İstanbul Başkonsolosluğu'nun da 29 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında sınırlı sayıda pasaport işlemi ile konsolosluk doğum belgesi randevusu vereceği bildirildi.

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