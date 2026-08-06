Nilda Müge cinayeti kamerada! Katil eski sevgili sabıkalı çıktı

Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında silahla öldürülen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin, daha önce eski sevgilisini öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası aldığı ve genç kadını yaklaşık bir aydır takip ettiği öğrenilirken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay geçtiğimiz gece saatlerinde, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, doktora giden Nilda Müge Şahin (25) gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından vurularak öldürülmüştü.

Nilda Müge Şahin

OLAY SONRASI KAÇTI

Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Nazir I.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞ

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, zanlı Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Şahsın, serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

Cinayet anından görüntü

CİNAYET ANI ANBEAN KAMERADA

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Nilda Müge'nin babası Turan Şahin

ACILI BABA KONUŞTU

Öte yandan dün Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Baba Turan Şahin, " Yanımızdaki çalışan. 3 yıldır yanımızdaydı. Şartlı tahliyesi olan bir insan. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar ve çocuğumuzu alıyor. Kendisinin hatta geçmişte vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik, iyilikle ekmeğimizi paylaştık sonucu bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Mecidiyeköy'de gece saat 12'de takip ediyor çocuğu eczaneye girerken onu orada linç ediyor. Bizim bunu bir ay önce karakollara bildirmemizde uzaklaştırılması alınması halinde savcılığa ifade veriyor. Savcılığa yalan beyanda bulunuyor. Çocuğa baskı uygulayarak benim gibi ifade vereceksin diyor" demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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