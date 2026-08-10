İsmail Kartal'dan transfer için net mesaj

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ve Matteo Guendouzi, müsabaka öncesi basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Matteo Guendouzi, Avusturya’daki Merkür Arena'da Sturm Graz maçına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYARAK TURU GEÇMEYE GELDİK"

Sturm Graz karşısında galip gelerek turlamak istediklerini söyleyen İsmail Kartal, "İlk maç bize avantaj sağladı ama turu getirmedi. Yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Sturm Graz kendi evinde çok iyi oynayan bir takım. Tek amacımız turu geçerek İstanbul'a dönmek." şeklinde konuştu.

OOSTERWOLDE'NİN SAKATLIĞI

Oosterwolde'nin sakatlığına yönelik soruyu cevaplayan Kartal, "Şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Oosterwolde için istemediğimiz bir sakatlık yaşandı. Ancak onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi.

"ATTIĞIMIZ GOLLERİN HEPSİ ÇALIŞILMIŞ GOLLER"

Atılan gollerin hepsini idmanda çalıştıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Her oyuncumuzun özelliği farklı. Attığımız gollerin hepsi çalışılmış goller. Bunların hepsini çalışıyoruz. Tabii ki kalite de devreye giriyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Guendouzi ve Kante iyi bir şekilde savunma yapıyor. Ön tarafta da Asensio, Talisca ve Kerem gibi kaliteli oyuncularımızın gole gitmesi bizim için büyük avantaj. Maç maç, rakibe göre düşünüyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

İsmail Kartal

"AKE, SKRİNİAR İLE İYİ BİR İKİLİ OLDU"

Ake'nin Skriniar ile iyi bir uyum yakaladığını kaydeden İsmail Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, çok büyük başarıları var. Son Dünya Kupası'nda da forma giydi. Çok kaliteli ve profesyonel bir oyuncu. Skriniar kaptanımızla çok iyi bir ikili oldular, birbirleriyle uyumlu oynuyorlar. Topu oyuna iyi sokuyor ve iletişimleri çok iyi. Takım savunmamız aslında önden başlıyor. Ön taraftaki oyuncularımız da takım savunmasını iyi yaptığı için işler şu anda iyi gidiyor. Ancak daha iyi olabiliriz, daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

TRANSFER CEVABI

Takımdan ayrılması beklenen oyuncular hakkında gelen soruyu cevaplayan Kartal, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal

GUENDOUZI: "UMARIM BİR SONRAKİ TURA GEÇERİZ"

Turu geçmeye odaklandıklarını kaydeden Matteo Guendouzi, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Biz de bu maça hazırız. Buraya özgüvenli geldik ve iyi bir iş çıkardık. Umarım bir sonraki tura geçeriz." diye konuştu.

"ONUNLA OYNAMAK BİR GURUR"

Kante'nin kalitesinin kendi oyununu da olumlu etkilediğini belirten Fransız yıldız, "Kante gibi bir futbolcuyla oynadığımda işler çok kolay oluyor. Bana göre dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla oynadığım her an, her maç bundan keyif alıyorum. Kendimi özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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