Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde dev adım: Talisca yine attı, tur geldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan sarı lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Fabio Ingolitsch'ın çalıştırdığı Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

F.BAHÇE KAZANARAK TURLADI

Liebenau Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sturm Graz'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

Sturm Graz - Fenerbahçe

TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki dördüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 4'e yükseltti. Brezilyalı yıldız, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LYON

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile gruplara katılabilmek için mücadelesine verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Sturm Graz - Fenerbahçe

51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.

87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sturm Graz - Fenerbahçe

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

Sturm Graz - Fenerbahçe

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

Sturm Graz - Fenerbahçe

STURM GRAZ, FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI

Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası